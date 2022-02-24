سترة لقائدي الدراجات النارية من زجاجات بلاستيك معاد تدويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "بيرينج" “Bering” سترة قائدي الدراجات النارية Portland الجديدة المصنوعة من خامات معاد تدويرها.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السترة Portland الجديدة تأتي مصنوعة من بوليستر مصنوع من زجاجات البلاستيك المُعاد تدويرها، مشيرة إلى أن هذه الخامة تعرف باسم “Serica Twill”.

وتمتاز السترة Portland الجديدة بأنها جيدة التهوية ومقاومة للماء والرياح، كما أنها مزودة بواقيات للكتف والكوع والظهر، بالإضافة إلى عناصر عاكسة.

وتتوفر السترة Portland الجديدة باللون الرمادي وبمقاسات من S إلى 4XL وبسعر يبلغ نحو 500 يورو.