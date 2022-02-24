توقعات الأبراج وحظك اليوم 24/2: تحسن العلاقات الأسرية لهذا البرج.. وتعثرات مادية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفيا: تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع أفراد أسرتك.

مهنيا: لا تتردد في طلب المساعدة من زملائك بالعمل.

ماديا: تُعاني من تعثرات مادية، عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج الثور

مهنيا: كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك.

عاطفيا: برج الميزان، تعيش حالة من الإستقرار العاطفي.

ماديا: أمورك المادية ليست في أحسن الأحوال، لاتقلق سيتحسن ذلك قريبا.

برج الجوزاء

عاطفيا: انتبه لعلاقتك مع الشريك وتجنب تفاقم المشاكل.

مهنيا: توجه الكثير من الضغوطات في مجال عملك.

ماديا: تحتاج إلى أن تكون حاسما في قراراتك.

برج السرطان

مهنيا: عزيزي السرطان دعك من التكاسل والتراخي في تنفيذ خططك.

عاطفيا: أنت شخص حساس للغاية، تقبل الأمور بصدر رحب كي لا تحزن مما يفعله الآخرين.

ماليا: العائق الذي تجده أمامك هو في الواقع مساعدة لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

عاطفيا: احذر اليوم تجاهلك لشريك وتجنبك له.

مهنيا: هناك بعض التوتر الذي تشعر به داخل دائرتك.

ماديا: لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار اليوم بسهولة.

برج العذراء

مهنيا: العذراء، مشكلات في العمل تشتت تركيزك وتعطلك.

عاطفيا: يمكنك الخروج في عشاء رومانسي يجمعك بالحبيب.

ماديا: أمورك المادية في طريقها للاستقرار.

برج الميزان

عاطفيا: مع بزوغ فجر اليوم، ستكون في أفضل حال صحيا وعاطفيا.

مهنيا: سيسمح لك اليوم بالتأمل في حياتك والسلام مع نفسك.

ماديا: حوافز ومكافآت في الطريق إليك.

برج العقرب

مهنيا: ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.

عاطفيا: مكالمة من صديق مقرب تحسن مزاجك اليوم.

ماديا: تتعثر أمورك المادية إذا لم تنتبه لما تنفقه.

برج القوس

مهنيا: ترقية في الطريق إليك.

عاطفيا: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

مالياً: مشروع جديد يزيد من دخلك المادي ولكن فكر جيدا.

برج الجدي

مهنيا: برج الجدي تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.

عاطفيا: احذر قد يأتيك الغدر من أقرب الأصدقاء.

ماديا: تسعى إلى تحسين وضعك المالي.

برج الدلو

عاطفيا: برج الدلو حاول أن تفصل بين مشاكلك العملية وحياتك الأسرية.

مهنيا: لا تفقد الأمل في تنفيذ خططك المستقبلية.

ماديا: حاول القيام ببعض الأمور التي تشعرك بالتغيير في حياتك.

برج الحوت

عاطفيا: تشعر بأنك أكثر تركيزا من المعتاد.

مهنيا: يبدو أن هناك شيئا ما يقف في طريق تقدمك إلى الأمام.

ماديا: كن حذرا من التصرف باستعجال في أمورك المالية.

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