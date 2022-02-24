الامارات | «مهرجان الشارقة للسيارات».. مساحة آمنة لمغامرات السرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشارقة للسيارات».. مساحة آمنة لمغامرات السرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم «مسرح المجاز» في الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 26 و27 فبراير الجاري، النسخة الثانية من «مهرجان الشارقة للسيارات»، الذي يستضيف أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية، في مساحة آمنة، يجمع فيها عشاق السيارات ومحبّي رياضة قيادة الدراجات وهواة المغامرات والسرعة، لممارسة شغفهم.

ويتيح المهرجان الذي يفتح أبوابه مجاناً من الساعة 12 ظهراً إلى الـ10 مساءً قضاء يومين للعائلات من المتعة مع المفاجآت والأنشطة التفاعلية والترفيه والألعاب والموسيقى والمسابقات الموجهة للجمهور، التي تستهدف التعريف بعالم السيارات وتقدم جوائز قيمة.

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض عائلة السيارات «الكل في واحد» المخصص لجميع محبي السرعة والإثارة، ويشمل العرض شاشات مختلفة لفئات السيارات، مثل السيارات المخصصة، سيارات الدفع الرباعي، والسيارات الكلاسيكية، والسيارات الفاخرة، والدراجات النارية.

وينظم المهرجان مسابقات لاختيار أفضل مشاركين في كلٍّ من الفئات المشاركة في المهرجان من السيارات والدراجات النارية، وتتضمن القائمة 26 فئة مختلفة، منها فئة أفضل سيارة أميركية وغير أميركية (رياضية وصالون)، وأفضل سيارة دفع رباعي، وأفضل سيارة كورية KDM، وأفضل سيارة يابانية (رياضية وصالون)، وأفضل سيارة للطرقات الوعرة، وأفضل سيارة مزودة بنظام ترفيه صوتي.

كما تضم فئات المسابقة أفضل تعديل على جسم السيارة، وأفضل تصميم لتغليف جسم السيارة، وأفضل رسم يدوي على جسم السيارة، وفئة أفضل محرك، وأفضل تصميم خارجي، وأفضل تصميم داخلي، وأفضل سيارة كلاسيكية وكلاسيكية معدلة، وأفضل شاحنة كلاسيكية، وأفضل سيارة مبتكرة (كلاسيكية ورياضية)، وأفضل سيارة من نوع «ميني»، وأفضل طلاء سيارة، وأفضل سيارة للمغامرات، وأفضل سيارة وأخرى كلاسيكية مزودة كل منهما بنظام تعليق هوائي معدل.

كما تتضمن المسابقة، على مستوى الدراجات النارية، فئة أفضل دراجة نارية في المهرجان، وأفضل دراجة نارية رياضية، وأفضل دراجة نارية رياضية معدلة، وأفضل دراجة من طراز «باجرز»، وأفضل دراجة متنقلة، وأفضل دراجة نارية جبلية، وأفضل دراجة سكوتر، وأفضل دراجة في عرض الدراجات.

• المهرجان يستضيف 800 سيارة ودراجة نارية.. ويقدم جوائز تستهدف 26 فئة مختلفة.



• المهرجان يتيح للعائلات يومين من المتعة مع المفاجآت.

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