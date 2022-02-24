الامارات | معدلات وفيات الأمومة ترتفع في الولايات المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات وفيات الأمومة ترتفع في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت معدلات وفيات الأمومة في الولايات المتحدة عام 2020 إلى أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، بحسب البيانات التي نشرت أمس، وأظهرت أيضاً أن النساء السود أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من النساء البيض. وتُعرّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمومة بتلك التي تحدث «أثناء الحمل أو بعد نهايته بـ42 يوماً، لأي سبب له علاقة بالحمل أو التحكم فيه». وتوفيت عام 2020 في الولايات المتحدة 861 امرأة تنطبق عليها هذه المعايير.

وأفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية بأن معدل وفيات الأمومة ارتفع تالياً إلى 23.8 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة.

ويعتبر هذا المعدل الأسوأ بين الدول الصناعية. ويبلغ معدل وفيات الأمومة في كندا مثلاً 7.5 من كل 100 ألف ولادة، بحسب إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للعام نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news