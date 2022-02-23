الامارات | حادث مروع بين سائق مخمور وسيارة شرطة «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بين سائق مخمور وسيارة شرطة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ضابطا شرطة أمريكية بعد اصطدام سائق، مخمور، بسيارتهما وجها لوجه على الطريق السريع في مدينة ميدلتون الأمريكية.

وحسب ما نشره مكتب شرطة ميدلتون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد أن الضابطين تم علاجهما، بعد حادث مروع، حيث اصطدم بهما سائق يعتقد أنه مخمور، أثناء توقفهما بسيارتهما خلال الدورية.

وقالت: تم علاج كلا الموظفين حيث خرجا من المستشفى بإصابات طفيفة، فيما تم القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب قيادته وهو في حالة سكر وارتكاب مخالفات مرورية أخرى.

وقال: هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم القبض

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