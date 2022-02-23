بعد العاصفة الترابية.. خطوات بسيطة لتنظيف منزلك من الغبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتعرض البلاد لحالة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة، والقادمة من الصحراء الغربية، بداية من اليوم الأربعاء، مع حالة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، وفق ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على غرب البلاد والصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر اليوم برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأضافت الهيئة، أنه سرعان ما تدخل الكتلة الهوائية الباردة مع تقدم الوقت غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وبعد انتهاء الموجة، تبدأ ربات البيوت في تنظيف المنزل من الأتربة التي نالت من شقتها، لذا نقدم لك نصائح وطرق بسيطة تساعدك على التخلص من بقايا آثار الغبار في المنزل، وفقا لموقع "familyhandyman ".

- يجب عليك قبل البدء في التنظيف، ارتداء قفازات اليد، وارتداء كمامة للأنف، تجنبًا لحدوث حساسية الصدر.

- الحرص على إزالة مفارش السرير الذي وجد عليها غبار، وغسلها جيدًا للتخلص من أي غبار عليها.

- تنظيف التربيزات والمكاتب والأرفف، عن طريق مسحها بقطعة من القماش مبللة بالمياه للتخلص من آثار الأتربة.

- باستخدام المكنسة الكهربائية، يمكنك تنظيف الستائر من الغبار، حيث إنها تقوم بشفط الغبار للداخل.

- لإزالة الغبار من مراوح الأسقف من خلال لف بعض المناديل الورقية حول أسطوانة الطلاء، وبهذه الطريقة تتمكن من تنظيف الأماكن العالية بسهولة.

- يعتبر السجاد من أكثر الأماكن عرضة للأتربة، لذلك باستخدام المكنسة الكهربائية، ثم مسحها بقليل من الملح والماء يمكنك جمع الغبار المتواجد على السجاد.

- لتنقية الهواء داخل المنزل من الغبار، ضعي بعض النباتات مثل الصبار والنخيل فتساعد هذه النباتات في امتصاص الأتربة.

- التأكد من أن دولاب الملابس يخلو من آثار الغبار والأتربة، وإذا وجدت عليك إزالة جميع الملابس به وامسحيها جيدا بقطعة من القماش، ثم إعادة ترتيبها.

- عليك برش غرف المنزل برذاذ من منظف الهواء، فهو يساعد على التخلص من الأتربة، وبالتالي يصبح الهواء نقيًا، وتسقط جميع الأتربة على الأرض.

- لإزالة الأتربة من الأماكن الضيقة التي يصعب تنظفيها في الأثاث، استخدمي فرشاة المكياج الصغيرة.

- احرصي على مسح الأرضيات جيدا بالمياه وقليل من المعقم، للتخلص من الأتربة والحفاظ على المنزل خالي من البكتريا الناتجة من الغبار.

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