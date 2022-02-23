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بإطلالة جذابة.. بسمة تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أطلت الفنانة بسمة بإطلالة جذابة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود يتميز بأنه بصيحة الكب.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وأسورة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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