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داليا البحيري تتألق بالأسود في حفل افتتاح مهرجان أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير أحمد جمعة

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة ناعمة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود، يتميز بأنه بقصة الكم الواحد، ومزينا ببعض التطريزات باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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