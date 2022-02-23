داليا البحيري تتألق بالأسود في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير أحمد جمعة

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة ناعمة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود، يتميز بأنه بقصة الكم الواحد، ومزينا ببعض التطريزات باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء جوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.