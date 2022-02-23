سوسن بدر تتألق بالأزرق المخملي في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة سوسن بدر بإطلالة جذابة ومميزة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وأطلت مرتدية بدلة باللون الأزرق المخملي، ونسقت أسفلها توب باللون الفضي اللامع.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الأزرق.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق, وعدة خواتم.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.