أثناء نومك.. تعرف على ما تفعله عيناك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما تغمض عينيك أثناء النوم، هل تساءلت يومًا ما الذي يحدث خلف جفونك؟ وهل ما زالت أعيننا ترى بنفس الطريقة التي كنا مستيقظين فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا يرون؟

أعيننا لا تزال تعمل أثناء الليل وهذا هو السبب في أننا ما زلنا قادرين على اكتشاف الضوء حتى من خلال جفوننا المغلقة، ومع ذلك، يتم إيقاف وظيفة الاتصال بأعيننا أثناء نومنا، مما يعني أن أعيننا لم تعد ترسل المعلومات المرئية إلى الدماغ.

لذلك إذا كانت أعيننا لا تغفو بشكل كامل ولكنها لا تعمل بشكل كامل أيضًا، فما الذي يفعلونه بالضبط أثناء نومنا بسرعة؟ هذا ما يوضحه موقع "healthdigest".

أثناء الغفوة يتنقل البشر خلال مراحل مختلفة من النوم، ومنها نوم حركة العين غير السريعة (NREM) وخلال هذا الوقت تتحرك أعيننا، وهذا هو السبب في أنك قد تلاحظ أن جفون شريكك في النوم تقوم بحركات رفرفة سريعة أثناء النوم العميق.

وعلى الرغم من أن عيوننا تتحرك أثناء نوم حركة العين السريعة، إلا أنها تركز على منطقة واحدة في كل مرة، ونظرًا لأن الحلم يحدث أثناء نوم الريم، يعتقد العلماء أن هذه قد تكون محاولة العينين للتركيز على صورة واحدة تُرى أثناء الحلم.

ويعتقد باحثون آخرون أن حركات العين السريعة هذه تكون مرتبطة بوظيفة مختلفة تمامًا، ويقترح البعض أن هذه هي الطريقة التي تتبعها العيون في شد عضلاتها لتبقى قوية، بينما يعتقد البعض الآخر أنها نتيجة ثانوية لعملية تشفير الذاكرة في دماغنا.

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