لن تتوقع: 8 أطعمة تقتل الكلاب منها العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعض الأطعمة الآمنة للبشر يمكن أن تكون ضارة للكلاب، نظرًا لأن الكلاب لديها عملية أيض مختلفة عن الأشخاص، فإن إطعام الكلاب من الأطعمة البشرية يكون خطيرًا جدًا على صحتهم وقد يكون قاتلًا في بعض الحالات.

ونستعرض لكم في هذا التقرير 8 أطعمة غذائية ثبت أنها سامة للكلاب، وفق ما ذكر موقع "healthline".

1. الأفوكادو:

يسبب تناول أي جزء من الأفوكادو مشاكل صحية خطيرة للكلاب تؤدي إلى الموت.

2. القهوة والشاي وأنواع الكافيين الأخرى:

يتسبب استهلاك الكافيين في عدم انتظام ضربات القلب أو فشل الرئة في الكلاب، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة، لذا يجب إبعاد القهوة والشاي ومصادر الكافيين الأخرى عن الكلاب.

3. العنب والزبيب:

العنب والزبيب شديد السمية للكلاب حتى الكميات الصغيرة جدًا تؤدي إلى الفشل الكلوي الذي يكون قاتلاً.

4. الخميرة:

إذا كان الكلب يستهلك الخميرة النيئة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الموت.

5. الشوكولاتة:

يسبب تناول الشوكولاتة عددًا كبيرًا من المشاكل الصحية للكلاب ويمكن أن يقتلها، وكلما كانت الشوكولاتة أغمق كانت أكثر سمية.

6. الملح:

يؤدي تناول الكثير من الملح إلى حرمان الكلاب من الماء، مما قد يكون مميتًا، لذا يجب تجنب إطعام الكلب الأطعمة المملحة والتأكد من توفر مياه الشرب الطازجة دائمًا.

7. البصل والثوم:

تناول هذه الأطعمة تتسبب في تلف خلايا الدم الحمراء للكلب وتسبب فقر الدم، وفي الحالات الشديدة يحتاج كلبك إلى نقل دم.

8. التفاح والمشمش والكرز والخوخ:

تحتوي بذورها على السيانيد، وهو مادة سامة يؤدي تناولها إلى بعض الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي.

ماذا تفعل إذا كان كلبك يأكل طعامًا ضارًا؟

أفضل طريقة للتأكد من أن كلبك لا يأكل أي شيء ضار هو إبقاء هذه الأطعمة بعيدًا عن متناول اليد.

ولتقليل المخاطر تأكد من عدم ترك هذه الأطعمة على أسطح العمل أو الطاولات أو في أماكن أخرى يمكن لكلبك الوصول إليها.

وإذا كنت تعلم أن كلبك قد ابتلع شيئًا سامًا، فاستشر طبيبك البيطري على الفور أو حتى إذا كانت الكمية التي تناولها الكلب قليلة، وسيختلف العلاج اعتمادًا على أعراض كلبك ونوع الطعام الذي تعرض له.

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