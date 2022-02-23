بوسي شلبي بإطلالة ناعمة في حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وأطلت مرتدية فستان قصير باللون الموف بصيحة الأوف شولدر، مزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.