ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يحتوي البنجر على العديد من المواد المهمة والمفيدة للجسم مثل فيتامين B والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من الأطعمة.

وفيما يلي نعرض لكم فوائد البنجر السحرية، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

- تحسين صحة الجلد

بفضل احتوائه على فيتامين أ، يحافظ على صحة الأغشية المخاطية ويحسن صحة الجلد.

وتشير الدراسات إلى أن الخلايا الليفية الجلدية تحتاج إلى فيتامين ج لتكوين الكولاجين، كما يحمي فيتامين ج البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

- مفيد للنساء الحوامل

يعتبر البنجر مفيدًا للنساء الحوامل، وذلك بسبب محتواه من النترات، كما يساهم حمض الفوليك، على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل.

- يؤخر علامات الشيخوخة المبكرة

يحتوي البنجر على فيتامين "أ" والكاروتينات واللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، وتلعب دورًا في حماية جلد الإنسان من أشعة الشمس.

بالإضافة إلى احتوائه على مركب الفينول الذي يساعد في تأخير علامات الشيخوخة.

- يخفض ضغط الدم

أكدت العديد من الدراسات أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم في غضون أربعة أسابيع، نظرا لاحتوائه على النترات، التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وفي هذه العملية تتوسع الأوعية الدموية.

- محاربة الالتهابات

يعد البنجر وخاصة إذا تم تناوله على الريق فعالًا في علاج الالتهاب، ووجدت الدراسات أن مستخلصه، يعالج الالتهاب في الكلى، وذلك بسبب الفولات والألياف والبيتالين، المسؤولة عن الخصائص المضادة للالتهابات.

-يقوي المناعة

يحتوي البنجر على نسب جيدة من البروتينات، والعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنغنيز، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين ب 6، وكلها عناصر يحتاجها الجسم لصحة أفضل، وتعمل على تقوية المناعة بشكل عام، وتحسّن من الأداء الوظيفي لنشاط الجسم.

- الوقاية من السرطان

بسبب محتواه من البيتانين، لذا يساعد تناوله على منع سرطان الثدي والبروستاتا.

- تعزيز صحة الكبد

بفضل وجود الكالسيوم والبيتين وفيتامين ب والحديد ومضادات الأكسدة، يساهم تناوله في الحفاظ على صحة الكبد.

كما يحتوي على البكتين الذي يزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.

- يحسن الهضم

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية، يساهم تناوله في تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز الجهاز الهضمي.

- يتحكم في مستويات السكر في الدم

تقلل الألياف الموجودة في البنجر من ارتفاع السكر في الدم، لذلك احرص على تناوله على الريق.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا