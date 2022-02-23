على غير العادة.. إطلالات محتشمة لنجمات هوليوود في المهرجانات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اتجهت كثير من نجمات هوليوود للظهور بإطلالات محتشمة في المهرجانات وحفلات استلام الجوائز كالأوسكار.

واتجه أيضا المصممون العرب والعالميون إلى ابتكار قصات للفساتين وقطع الملابس تعتمد على الموديلات المحتشمة والأكمام الطويلة والقصات الواسعة، كالمصمم إيلي صعب وبيوت فالنتينو وكريتسيان ديور.

وعلى غير المعتاد لإطلالات نجمات هوليوود خاصًة في فساتين السهرة، تألق عدد كبير منهن بإطلالات تجمع بين الاحتشام والأناقة، نستعرض أبرزها ويمكنك أن تستوحي منها ما يروق لك.

- جينيفر لوبيز

اعتمدت الممثلة الأمريكية چينفر لوبيز فستانا فضيا بأكمام طويلة من توم فورد Tom FordK، في حفل توزيع الأوسكار 2019، يتسم بالأناقة والحشمة والذوق الرفيع.

- مايا رودولف

ارتدت الممثلة الكوميدية لساترداي نايت لايف، مايا رودولف فستانا يشبه القفطان، برتقالي اللون أنيق مزين بالترتر اللامع.

- أنجلينا جولي

تتميز النجمة العالمية أنجلينا جولي بظهورها أكثر من مرة بإطلالات أنيقة وتتسم بطابع الاحتشام، أبرزها ظهورها اطلالاتها الساحرة بفستان سهرة طويل بتصميم ملكي بصيحة الكاب ومزود بأكمام طويلة، من رالف أند روسو Ralph&Russo صُنع خصيصًا لها من قماش التول المزين بالترتر البراق.

- ناتالي بورتمان

وتألقت نجمة هوليوود في حفل أوسكار 2020 بفستان أنيق باللون الأسود، طويل ومزود بصيحة الكاب ومطعم بخيوط ذهبية اللون، واتسمت الإطلالة بالطابع الكلاسيكي الأنيق والمحتشم أيضا.

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