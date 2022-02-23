كورونا اليوم: سبب انتشار "اوميكرون الخفي" بشكل أسرع.. و6 أعراض في أمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سبب انتشار "اوميكرون الخفي" بشكل أسرع

عندما كنا على وشك أن نتنفس الصعداء بسبب انخفاض عدد حالات كوفيد، ظهر بديل آخر لمتغير الفيروس التاجي أوميكرون، بينما قال الخبراء في منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها آخذة في الارتفاع، تظهر التجارب المعملية الجديدة من اليابان أن المتغير الفرعي BA.2 Omicron ، قد يكون له ميزات تجعله قادرًا على التسبب في مرض خطير مثل السلالات القديمة من كورونا، بما في ذلك دلتا، ذكرت شبكة سي إن إن.

تنتشر Omicron BA.2 بشكل أسرع في دول مثل الدنمارك والفلبين وجنوب إفريقيا، أظهرت الدراسات البحثية الأولية أن المتغير الفرعي BA.2 يمكنه التغلب على المناعة من التطعيم ويمكنه أيضًا تفادي مناعة الجسم التي تم تطويرها من خلال الإصابة السابقة بمتغيرات سابقة.

قال العديد من الباحثين أنه حتى الأفراد الذين تلقوا التطعيم المزدوج والجرعة المعززة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى BA.2 أكثر من BA.1 Omicron وقالوا إن غير الملقحين معرضون لخطر الإصابة بالعدوى.

وجدت دراسة بحثية دنماركية أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال بشكل كبير من المتغير الفرعي BA.1. ، شملت هذه الدراسة 8500 أسرة و18000 فرد.

6 أعراض لأميكرون الخفي يمكنك رؤيتها في أمعائك

أوميكرون هو بديل فيروس كورونا الذي سيطر على كل ركن من أركان العالم في شهرين فقط، الآن ظهر المتغير الفرعي الجديد المعروف باسم أوميكرون الخفي، مما أثار أسئلة لا تعد ولا تحصى تتعلق بنوع الأعراض التي يمكن أن تؤدي إليها وخطر حدوث مضاعفات مرتبطة بها، بشكل عام، يؤدي متغير أوميكرون إلى أعراض تشبه أعراض نزلات البرد التي تختفي في غضون أيام قليلة ، ولكن مع أوميكرون الخفي، أبلغ الأشخاص عن ظهور علامات تتعلق بالأمعاء.

شوهدت الأعراض المرتبطة بالأمعاء الشائعة في أوميكرون الخفي

ليس فقط في حالات أوميكرون الخفي، ولكن حتى في حالة المتغيرات الأخرى، واجه الأشخاص مشكلات متعلقة بالأمعاء، الاختلاف الوحيد هو أنه مع هذا البديل الفرعي الجديد، تكون المشكلة هي السائدة، تشمل الأعراض الستة الشائعة المتعلقة بالأمعاء ما يلي:

غثيان

إسهال

التقيؤ

وجع بطن

حرقة المعدة

الانتفاخ

هل تشهد مصر متحورات جديدة بعد عامين من كورونا

هل تشهد مصر متحورات جديدة بعد مرور عامين من ظهور فيروس كورونا؟.. هذا ما يكشفه دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

يقول بدران: متحورات فيروس كورونا لن تتوقف، موجات العدوى بفيروس كورونا أصبحت تتداخل فيما بينها وقلت المسافات الزمنية التي تفصل بينها، فيروس الكورونا مولع بإنتاج المتحورات الجديدة".

ويضيف: "نتوقع متحور جديداً كل أسبوعين بحسب المستجدات العالمية الحالية، متغيرات فيروس كورونا مصدر قلق كبير للصحة العالمية، فلقد ارتبطت الطفرات التي لوحظت في المتغيرات المثيرة للاهتمام أو المتغيرات المثيرة للقلق، بالآتي:

１- سرعة الانتشار

２- زيادة القدرةعلى الانتقال

３- انخفاض فعالية الأجسام المضادة المناعية

４- انخفاض معادلة الأجسام المضادة المناعية