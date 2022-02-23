أعراض فيروس كورونا: 6 أعراض لأميكرون الخفي يمكنك رؤيتها في أمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أوميكرون هو بديل فيروس كورونا الذي سيطر على كل ركن من أركان العالم في شهرين فقط، الآن ظهر المتغير الفرعي الجديد المعروف باسم أوميكرون الخفي، مما أثار أسئلة لا تعد ولا تحصى تتعلق بنوع الأعراض التي يمكن أن تؤدي إليها وخطر حدوث مضاعفات مرتبطة بها، بشكل عام، يؤدي متغير أوميكرون إلى أعراض تشبه أعراض نزلات البرد التي تختفي في غضون أيام قليلة ، ولكن مع أوميكرون الخفي، أبلغ الأشخاص عن ظهور علامات تتعلق بالأمعاء.

لماذا يؤدي أوميكرون الخفي إلى أعراض مرتبطة بالأمعاء

نقلت صحيفة تابلويد مقرها المملكة المتحدة عن أستاذ بارز في دراسة ZOE Covid Symptom Study ، الذي اقترح أعراض الأمعاء في حالة أوميكرون الخفي - والتي تقول إنها قد تكون بسبب أن الفيروس يؤثر على القناة الهضمية بدلاً من الأنف، لذلك، فإن معظم حالات أوميكرون الخفي تؤدي إلى مشاكل في المعدة، بدلاً من مشاكل في الجهاز التنفسي، إنه يؤدي إلى الارتباك ولا يذهب الناس لاختبار COVID ، مما يعرض الآخرين للخطر، قد يحدث أيضًا أن يقوم المريض باختبار سلبي كاذب حيث لن يكون هناك أي آثار لأوميكرون في الأنف أو الفم.

شوهدت الأعراض المرتبطة بالأمعاء الشائعة في أوميكرون الخفي

ليس فقط في حالات أوميكرون الخفي، ولكن حتى في حالة المتغيرات الأخرى، واجه الأشخاص مشكلات متعلقة بالأمعاء، الاختلاف الوحيد هو أنه مع هذا البديل الفرعي الجديد، تكون المشكلة هي السائدة، تشمل الأعراض الستة الشائعة المتعلقة بالأمعاء ما يلي:

غثيان

إسهال

التقيؤ

وجع بطن

حرقة المعدة

الانتفاخ

كيف يصيب أوميكرون الخفي القناة الهضمية

وفقًا لدراسة ZOE COVID-19 ، فقد ثبت الآن أن الفيروس يدخل الفم أو الأنف ويبدأ في التكاثر في الجهاز التنفسي أو الرئتين، في بعض الحالات، يتم نقله إلى القناة الهضمية وقد يؤدي إلى تفشي مرض كوفيد -19 لفترة طويلة، لا يمكن تتبع الفيروس في اختبار المسحة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

الأعراض الشائعة الأخرى لـ أوميكرون الخفي

بناءً على النتائج، ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن Omicron ، يؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي (بدلاً من الرئتين في المتغيرات السابقة)، وبالتالي فإن أعراض هذا النوع من الفيروس التاجي تختلف عن الأعراض السابقة.

لكونه أحد العناصر الفرعية لفيروس Omicron ، فإن نفس الشيء يُشاهد مع أوميكرون الخفي، هذا يعني أيضًا أن البديل لن يؤدي إلى أعراض مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق وضيق التنفس، علامتان مبكرتان على متغير أوميكرون الخفي هما الدوخة والتعب، بصرف النظر عن هذه العلامات المنذرة، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

حمى

التعب الشديد

السعال

التهاب الحلق

ألم الرأس

التعب العضلي

ارتفاع معدل ضربات القلب

ما مدى عدوى البديل الجديد؟

على الرغم من أن BA.2 أو أوميكرون الخفي هو أحد أشكال Omicron ، إلا أن خصائصه الفيروسية تختلف عن السلالة الأم.

وفقًا للباحثين ، يحتوي المتغير الخفي على حوالي 20 طفرة تختلف عن السلالة الأصلية، هذا يجعل من الصعب تحديد كيفية تفاعل الفيروس وكيف يمكن أن يؤثر على الناس، الأعراض طويلة المدى وفعالية اللقاح هي شيء لم يتم تقييمه بعد، في الوقت الحالي، كل ما يمكننا فعله هو التطعيم واتباع جميع إجراءات كوفيد مثل ارتداء كمامة والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة.

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