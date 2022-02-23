هل تتسبب ممارسة الجنس أثناء الحمل في الإجهاض أو الولادة المبكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل يمكن ممارسة الجنس أثناء الحمل.. وهل هذا يسبب الإجهاض.. وهل يضر بالجنين؟.. هذه بعض الأسئلة الواضحة التي تزعج جميع الأزواج خلال فترة الحمل.

وعندما يبدأ الجنين في النمو داخل الرحم ويقترب موعد الولادة بسرعة، يشعر الأزواج بالقلق إزاء العديد من الأسئلة التي يرتبط العديد منها بالحميمية حتى أن البعض يأخذ قسطًا من الراحة طوال الأشهر التسعة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإجهاض.

لذا في التقرير التالي نستعرض لكم الإجابة على جميع الأسئلة التي يحتاج إلى معرفتها الزوجين حول ممارسة الجنس الآمن أثناء الحمل، وفقا لموقع "timesofindia".

هل ممارسة الجنس أثناء الحمل آمنة؟

الحصول على علاقة حميمة أثناء الحمل ليس آمنًا فحسب، بل يتم تشجيعه أيضًا، لأن الجنس لا يؤذي الجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل لأنها محمية بواسطة عضلات الرحم القوية والسائل الأمنيوسي وسدادة مخاطية حول عنق الرحم، وخلال هذه الرحلة التي تستغرق تسعة أشهر، يزداد الدافع الجنسي لدى النساء وقد يكون للحميمية بعض الفوائد الصحية أيضًا، ولكن فقط في حالات الحمل المعقدة، يجب التحدث مع الطبيب أولا قبل ممارسة الجنس لفهم الحالة بشكل أفضل.

هل الجنس يحفز المخاض أو يؤدي إلى الإجهاض؟

لا يوجد رابط بين ممارسة الجنس والإجهاض ويحدث فقدان الحمل في حالة النمو غير الطبيعي للجنين وليس بسبب الجنس.

وفيما يتعلق بالجنس والولادة المبكرة، أثبتت العديد من الدراسات أنه لا توجد علاقة بينهما، والجنس لا يؤدي إلى الولادة المبكرة وفي حالات الحمل المعقدة وإذا نصح الأطباء بذلك، لا تمارس الجماع أثناء الحمل، لأن هناك احتمالية أن تؤدي النشوة الجنسية أو الاختراق الجنسي إلى حدوث انقباضات براكستون هيكس وتؤدي إلى الولادة المبكرة.

متى يجب تجنب ممارسة الجنس؟

فقط في ظروف خاصة معينة، يجب على الزوجين تجنب العلاقة الحميمة من أجل سلامة الطفل والأم، وهذه هي الحالات:

مشاكل عنق الرحم.

الحمل بتوأم.

عدم كفاءة عنق الرحم.

تاريخ الولادة المبكرة.

فقدان الدم أو النزيف المهبلي غير المبرر.

تسرب السائل الأمنيوسي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

الجنس آمن في جميع مراحل الحمل ولا يضر الأم أو الطفل، ومع ذلك أثناء ممارسة الجنس أو بعده، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من أي ألم أو نزيف غير عادي، فيجب عليها الاتصال بالطبيب فورا.

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