الامارات | أبحاث تتحدث عن سبب يحرض على 13 نوعا من السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث تتحدث عن سبب يحرض على 13 نوعا من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، «تُظهر الأدلة العلمية القوية أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعا مختلفا من السرطان»، وتقول المنظمة الخيرية إن «السمنة هي أكبر سبب فردي للسرطان يمكن الوقاية منه بعد التدخين».

كيف تسبب السمنة السرطان؟

يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن: «الدهون الزائدة في الجسم لا تتموضع هناك فحسب، بل إنها نشطة، وترسل إشارات إلى باقي أجزاء الجسم. ويمكن لهذه الإشارات أن تخبر الخلايا في أجسامنا على الانقسام في كثير من الأحيان، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان». بحسب «إكسبريس»، و«RT».

يمكن أن تؤثر الإشارات الصادرة عن الخلايا الدهنية على:

• هرمونات النمو

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون في الجسم إلى ارتفاع مستويات هرمونات النمو، ما يؤدي إلى زيادة انقسام الخلايا. وهذا يزيد من فرصة تطور الخلايا السرطانية.

• الالتهاب

عندما يكون هناك المزيد من الخلايا الدهنية في الجسم، تنتقل الخلايا المناعية إلى المنطقة، ربما لإزالة الخلايا الدهنية الميتة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب، ما يؤدي إلى انقسام الخلايا بسرعة أكبر. وبمرور الوقت، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسرطان.

• الهرمونات الجنسية

بعد انقطاع الطمث تفرز الخلايا الدهنية هرمون الاستروجين. هذا يمكن أن يجعل الخلايا في الثدي والرحم تنقسم في كثير من الأحيان مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويصف مصطلح السمنة الشخص الذي يعاني من السمنة، مع وجود الكثير من الدهون في الجسم. والطريقة الأكثر استخداما للتحقق مما إذا كان وزنك صحيا هي مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مقياس لمعرفة ما إذا كان وزنك مناسبا لطولك.

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