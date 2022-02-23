فيروس كورونا: سبب انتشار "اوميكرون الخفي" بشكل أسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما كنا على وشك أن نتنفس الصعداء بسبب انخفاض عدد حالات كوفيد، ظهر بديل آخر لمتغير الفيروس التاجي أوميكرون، بينما قال الخبراء في منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها آخذة في الارتفاع، تظهر التجارب المعملية الجديدة من اليابان أن المتغير الفرعي BA.2 Omicron ، قد يكون له ميزات تجعله قادرًا على التسبب في مرض خطير مثل السلالات القديمة من كورونا، بما في ذلك دلتا، ذكرت شبكة سي إن إن.

نشأ البديل الفرعي Omicron ، BA.2 ، لأول مرة في الفلبين في نوفمبر 2021، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو المتغير الفرعي لأوميكرون؟

نعلم جميعًا الطبيعة المتغيرة للفيروس ونعلم أن الطفرة هي السبب في تكوين متغيرات جديدة للفيروس، في بعض الأحيان عندما يتحول الفيروس إلى متغيرات فإنه يتفرع أو ينقسم إلى متغيرات فرعية أو سلالات فرعية.

وفقًا للتقارير، يحتوي متغير دلتا لفيروس كورونا على أكثر من 200 نوع فرعي مختلف، حاليًا ، يحتوي متغير Omicron على متغيرات فرعية BA.1 و BA.2 و BA.3 و B.1.1.529 كانت BA.1 هي السائدة قبل بضعة أشهر وقد حذر العلماء مؤخرًا من المتغير الفرعي BA.2.

ما هي خصائص البديل الفرعي أوميكرون BA.2؟

فيما يتعلق بالخصائص الفيروسية لمتغير Omicron الفرعي ، يقول تقرير مجلة Nature ، "يعتقد الباحثون أن جزءًا كبيرًا من سبب استبدال Omicron سريعًا لمتغير Delta هو قدرته على العدوى والانتشار بين الأشخاص الذين كانوا محصنين ضد دلتا، لذا فإن أحد الاحتمالات إن صعود BA.2 هو أنه أفضل من BA.1 في التغلب على المناعة - من المحتمل أن تشمل الحماية المكتسبة من عدوى BA.1 ".

لقد وجد الخبراء العديد من الطفرات التي يمكن تمييزها في BA.2 عن BA.1 في الغالب في منطقة البروتين الشائك مما يؤكد التكهنات حول خاصية المراوغة المناعية للفيروس.

لماذا ينتشر بديل أوميكرون بشكل أسرع؟

تنتشر Omicron BA.2 بشكل أسرع في دول مثل الدنمارك والفلبين وجنوب إفريقيا، أظهرت الدراسات البحثية الأولية أن المتغير الفرعي BA.2 يمكنه التغلب على المناعة من التطعيم ويمكنه أيضًا تفادي مناعة الجسم التي تم تطويرها من خلال الإصابة السابقة بمتغيرات سابقة.

قال العديد من الباحثين أنه حتى الأفراد الذين تلقوا التطعيم المزدوج والجرعة المعززة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى BA.2 أكثر من BA.1 Omicron وقالوا إن غير الملقحين معرضون لخطر الإصابة بالعدوى.

وجدت دراسة بحثية دنماركية أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال بشكل كبير من المتغير الفرعي BA.1. ، شملت هذه الدراسة 8500 أسرة و18000 فرد.

تم اكتشاف تشابه في كلا المتغيرين الفرعيين بواسطة ديفيد هو، تقول دراسة، عالم الفيروسات بجامعة كولومبيا، إن كلا النوعين الفرعيين لهما نفس الكفاءة في مقاومة الأجسام المضادة المعادلة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا.

تم تقديم رأي مماثل حول المتغير الفرعي بواسطة فرانسوا بالو، أستاذ بيولوجيا الأنظمة الحاسوبية ومدير معهد UCL الوراثي. وفقًا لـ BBC ، قال إن BA.1 و BA.2 "يمكن اعتبارهما سلالتين فرعيتين مكافئتين إلى حد كبير من الناحية الوبائية من Omicron."

تُعزى السمة المعدية للمتغير الفرعي Omicron BA.1 إلى قدرته على الهروب من المناعة وهذا هو السبب في أن هذا البديل الفائق الموزع حل محل متغير دلتا في أي وقت من الأوقات.

يُقال أيضًا أن المتغير الفرعي الآخر ، BA.2 ، له نفس الخاصية ومن المتوقع أن يكون ممتازًا في التغلب على المناعة، وبالتالي يتوقع الباحثون أن يكون موزعًا فائقًا في وقت قريب جدًا، في 17 فبراير، قال خبراء في منظمة الصحة العالمية إن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من غيرها، قال الخبراء إنه أثناء قيامهم بمراقبة الوضع، لا يوجد دليل على أن البديل الفرعي BA.2 أكثر فتكًا من BA.1.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا