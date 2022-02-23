شاهد إطلالات النجمات: مايان السيد تخطف الأنظار.. ودنيا سمير غانم أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور بالطو باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

داليا البحيري:

وأطلت الفنانة داليا البحيري ببالطو باللون الموف ونسقت معه توب كت وبنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مايان السيد:

وتألقت الفنانة مايان السيد بجاكيت جلد باللون الأسود ونسقت أسفله بلوفر وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

كارول سماحة:

وظهرت المطربة كارول سماحة ببلوزة باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

دنيا سمير غانم:

وارتدت الفنانة دنيا سمير غانم بدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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