4 أفراح في اليوم المميز 22-2-2022 لـ فنانة و3 من مشاهير السوشيال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يوم مميز ومختلف لا يأتي شبيهه إلا بعد سنين كثيرة، هو تاريخ أمس 22/02/2022.

وهذا الرقم المميّز لم تشهده البشرية منذ يوم 02-02-2022، ومنذ عامين عندما سجّل التاريخ رقم 20 - 02 - 2020، وأيضا قبل 808 سنوات، عندما سجّل التاريخ رقم 12-12-1212، وقبلها بـ909 سنوات 11-11-1111.

ولم يفوّت مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الرقم المميّز من دون أن يقتنصوه ليكون ذكرى مميزة.

اختارت فنانة وأيضا ثلاثة من مشاهير السوشيال ميديا، هذا التاريخ لحفلات زفافهم أو خطوبتهم أو اعتراف بحبهم للطرف الآخر، وهم:

- نادية الخولي

شاركت البلوجر نادية الخولي متابعيها الذين يتخطى عددهم الـ 2.5 مليون متابع على "إنستجرام"، صور خطبتها.

وظهرت بفستان بيبي بلو منفوش بأكمام طويلة وغطاء رأس بنفس لون الفستان.

- دنيا عبدالعزيز

كما أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز يوم 22-2-22 عقد قرانها، حيث ظهرت بفستان أبيض قصة الميرميد وصيحة الكب.

- محمد مكاوي والموديل نورهان عماد

ونشر الثنائي محمد مكاوي ونورهان عماد صور من حفل خطبتهما، متخذين يوم 22 فبراير 2022 ذكرى مميزة.

وظهرت نورهان مرتدية جامب سوت باللون الأوف وايت، بأكمام طويلة وغطاء رأس على شكل تربون بنفس لون الإطلالة، وارتدى مكاوي بدلة كلاسيك باللون الأسود.

- حسام أنتيكا وأروى قاسم

وأعلن الثنائي المصور حسام أنتيكا والبلوجر أروى قاسم ويبلغ عدد متابعيهما أكتر من 1.5 مليون متابع على "إنستجرام"، ارتباطهما بطريقة مميزة تناسب اليوم المميز.

نشر كل منهما مجموعة صور تجمعهم سويا، بنفس الإطلالة واللون، ارتدى كل منهما جاكيت جلد قصير باللون الأسود وبنطلون جينز بنفس اللون، وظهورهما بنفس الأوت فت أضفى تناغما في الإطلالة.

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