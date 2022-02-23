الامارات | أب وأم وأربعة أطفال.. مصرع عائلة ليبية بطريقة مأساوية

شكرا لقرائتكم خبر عن أب وأم وأربعة أطفال.. مصرع عائلة ليبية بطريقة مأساوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ستة أشخاص حتفهم بطريقة مأساوية، نتيجة نشوب حريق اليوم الأربعاء في منزل بمنطقة "جنزور" بالضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، في تصريح صحفي ، بأن المتوفين من عائلة واحدة، وهم "أب وأم وأربعة أطفال".

وأوضح أن الحريق اندلع بسبب مدفأة كهربائية، وأن سبب الوفاة يرجع لاختناق أفراد الأسرة.

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