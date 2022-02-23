تحذير لـ4 فئات: لا تخرجوا من المنزل أثناء العاصفة الترابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتعرض البلاد لحالة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة، والقادمة من الصحراء الغربية، بداية من اليوم الأربعاء، مع حالة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، وفق ما ذكر الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ستتعرض لموجة من الرياح المحملة بالأتربة والرمال

وحذر شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"ـ أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية من التعرض للأتربة، وتوخي الحذر بدءا من اليوم الأربعاء.

وفي هذا الإطار، نقدم نصائح عدة للمواطنين لحمايتهم من الطقس المحمل بالأتربة، إذ نصح الدكتور رفيق عدلي استشاري أمراض الصدر والباطنة، وزميل الكلية الأمريكية للصدر، المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، خاصة:

- المصابين بضعف المناعة.

- مرضى حساسية الأنف أو العين أو الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الربو،

- الأمهات بأطفالهن، خاصة حديثي الولادة، حتى إذا كانوا لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه في حالة اضطررت إلى الخروج من منزلك في ظل العاصفة الترابية، ينصح بالكمامة التي تقي من الأتربة، وشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، وقفل شبابيك السيارة إذ كنت تمتكها، وتشغيل التكييف.

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