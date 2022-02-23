رائحة الفم الكريهة قد تنذر بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور كريستوف سليفوفسكي إن رائحة الفم الكريهة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن الأسباب البسيطة لانبعاث رائحة كريهة من الفم تتمثل في إهمال العناية بصحة الفم والأسنان وقلة إفراز اللعاب بسبب قلة شرب الماء، بالإضافة إلى تناول أطعمة معينة كالثوم.

أما الأسباب الخطيرة لرائحة الفم الكريهة فتتمثل في التهابات اللوزتين أو الحلق أو الجيوب الأنفية والتهاب الغشاء المخاطي المعدي أو أورام المريء وداء السكري ومشاكل الكلى.

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الفم الكريهة في حال استمرارها على الرغم من العناية الجيدة بالفم والأسنان.

وأشار سليفوفسكي إلى أنه يمكن محاربة رائحة الفم الكريهة من خلال تناول بعض الأطعمة كالبقدونس والزنجبيل والقرنفل والليمون والشاي الأسود، بالإضافة إلى الغرغرة بانتظام بواسطة زيت شجرة الشاي (10 قطرات من الزيت على ربع لتر ماء).

ولتجنب انبعاث رائحة كريهة من الفم من الأساس، ينبغي تنظيف الأسنان يوميا بمعدل مرتين بواسطة الفرشاة والمعجون، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة. ويراعى أيضا تنظيف اللسان بواسطة كاشطة اللسان، بالإضافة إلى استعمال غسول الفم من حين إلى آخر.

ومن المهم أيضا الإكثار من شرب السوائل للمساعدة على إفراز اللعاب بكمية كافية، ولهذا الغرض يمكن أيضا مضع العلكة الخالية من السكر.