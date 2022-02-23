نظام غذائي يعزز المناعة: للحماية في فترة انتشار الأمراض المعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كثيرون يبحثون عن أفضل نظام غذائية من الممكن أن يعزز جهاز المناعة، ويقي الجسم من الأمراض الموسمية وأيضا أعراض كورونا.

وتعزيز جهاز المناعة يخفض من خطر الإصابة بالأمراض، لذلك يجب إضافة عناصر من حمية البحر الأبيض المتوسط، إلى النظام الغذائي، وفق ما ذكرت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، أخصائية التغذية الروسية، نقلا عن روسيا اليوم. .

ويتكون هذا النظام الغذائي أساسا وقبل كل شيء من مواد غذائية نباتية الأصل، والأسماك والمأكولات البحرية والدواجن، التي تعتبر المصدر الرئيسي للبروتين فيه.

وتقول أخصائية التغذية إن "الأطعمة النباتية غنية بحمض الأسكوربيك ومضادات الأكسدة وكذلك بعنصر الزنك الضروري لعمل منظومة المناعة، وأما الأسماك والمأكولات البحرية فهي مصدر لا غنى عنه للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية".

وتضيف، هذا مهم جدا للتقليل من الالتهابات خاصة في فترة انتشار الأمراض المعدية.