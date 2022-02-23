أطعمة لا تحفظها في الثلاجة.. منها الفواكه الاستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلعب الثلاجة دورا مهما في الحفاظ على كثير من الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية طازجة لمدة طويلة، لكن هناك بعض المواد الغذائية التي لا ينصح بحفظها في الثلاجة، مثل التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة في الثلاجة.

وبحسب موقع WeChat الصيني، فمن الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في الثلاجة تمتص الرطوبة، وبالتالي تبدأ بإنتاج سموم فطرية تسبب أمراض الكبد.

ومن الخطأ أيضا حفظ الفواكه الاستوائية في الثلاجة مثل الموز والليتشي وغيرها لأنها تفقد فوائدها وتتحلل بسرعة بسبب الرطوبة.

كما أن البيئة منخفضة الحرارة، تساعد على تكاثر البكتيريا في الفواكه وإنتاج السموم الفطرية. كما لا ينصح بحفظ منتجات المعكرونة مثل الشعيرية غير المطبوخة في الثلاجة أيضا.

ولا ينصح بحفظ الخضروات المخمرة في الثلاجة أيضا وكذلك الأعشاب الطبية، لأن وجودها بجانب المواد الغذائية خلال فترة طويلة تمتص الرطوبة وتتوغل فيها بكتيريا مختلفة، ما يفقدها جميع خصائصها المفيدة.