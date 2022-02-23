الامارات | عرض نيازك من المريخ والفضاء الخارجي في مزاد لدار كريستيز

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نيازك من المريخ والفضاء الخارجي في مزاد لدار كريستيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن يجمع وجار للكلاب دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء الخارجي ما يصل إلى 300 ألف دولار في مزاد لدار كريستيز فيما ستجمع قطعة من كوكب المريخ ما يصل إلى 800 ألف دولار.

وتنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى "التأثير العميق: نيازك المريخ والقمر ومجموعة نادرة أخرى" بعد أن بات الفضاء هو المبتغى في عالمنا اليوم مع إطلاق سبيس إكس أول طاقم فضاء تطلقه شركة خاصة في العالم وعرض فيلم (دونت لوك آب) المرشح لجائزة الأوسكار عن مذنب يتجه بسرعة نحو الأرض.

وذكرت دار كريستيز في بيان أن عملية بيع 66 قطعة والتي تجري عبر الإنترنت فقط وستنتهى اليوم، تشمل "أحجار نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية".

وقال عالم الفيزياء الفلكية نيل دي جراس تايسون في مقابلة إن القطع المعروضة تشمل "الصخور التي قذفتها نيازك أكبر حجما قادمة من القمر أو المريخ.

"انفصلت هذه الصخور (عن النيازك) وسبحت في الفضاء ليهبط بعضها هنا على الأرض".

ومن المتوقع أن تسجل ثالث أكبر صخرة قادمة من المريخ وموجودة على سطح الأرض أعلى سعر في هذا المزاد. لكن العنصر الأكثر غرابة الذي تم طرحه للبيع منذ بدأ المزاد في التاسع من فبراير شباط الجاري هو وجار للكلاب.

وكان الكلب روكي، وهو من نوع شيبرد، بداخل الوجار لكنه نجا بأعجوبة عندما اخترق نيزك السقف الصفيح في أبريل نيسان 2019 في أجواس زاركاس بكوستاريكا.

وقالت دار كريستيز "ثقب يبلغ قطره أكثر من 17 سنتيمترا يشير إلى الفتحة التي أحدثها النيزك في سقف وجار الكلب".

وقال داريل بيت المسؤول عن مجموعة ماكوفيتش للنيازك ومستشار المزاد "كاد النيزك أن يسحق (الكلب). لحسن الحظ نجا".

ولم تكن البقرة التي ضربها نيزك في فنزويلا عام 1972 محظوظة. فقد ذبح مُزارع ما تبقى منها وتم أكل لحمها.

وحتى الآن، لم يتعرض أي شخص على وجه الأرض لضربة من نيزك.

قال تايسون "قد تمضي حياتك كلها دون أن تلمس نيزكا على الإطلاق، ولكن هناك أشخاص كرسوا مسيرتهم المهنية بأكملها للعثور عليها في البرية، وغالبا ما يعرضونها للبيع ليشتريها التجار أو عبر مزاد.

"لذا، إذا كنت تريد قطعة من الكون بخلاف الأرض، فهذا متاح".

وأضاف تايسون "من المحتمل أن يكون هناك أطنان من نيازك القمر والمريخ منتشرة على سطح الأرض أكثر مما هو موجود حاليا ضمن مجموعاتنا التي نملكها.

"بطريقة ما ، يبدو أن الكون قادم إلينا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news