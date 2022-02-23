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هكذا يحمي كبار السن أنفسهم من السقوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن كبار السن أكثر عرضة لخطر السقوط، والذي بدوره يرفع خطر التعرض للكسور، التي تُقيّد حركة كبار السن وتحد من جودة حياتهم.

وأوضحت الرابطة أنه يمكن لكبار السن حماية أنفسهم من خطر السقوط من خلال التغذية السليمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"؛ حيث يتمتع هذان العنصران بأهمية كبيرة لصحة العظام.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم في منتجات الألبان والبروكلي والسبانخ والكرنب والشمر، بينما تتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "د" في الكبد والبيض والأسماك الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة والماكريل. ومن المهم أيضا التعرض لأشعة الشمس بانتظام لمساعدة الجسم على بناء فيتامين "د".

وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة ، لا سيما تمارين تقوية العضلات، بالإضافة إلى رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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