هذا الكريم حل سحري لمشاكل البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن كريم Blur يعد بمثابة حلا سحريا لأبرز مشاكل البشرة مثل الجفاف وعدم التجانس والشيخوخة والمسام الكبيرة.

وأوضحت البوابة الألمانية أن كلمة Blur باللغة الإنجليزية تعني "طمس" أو "إخفاء"؛ لذا فهو يعمل على إخفاء الشوائب ومواضع الاحمرار بفضل الجزيئات متناهية الصغر، التي تعكس الضوء، وكذلك البريق الخفيف، الذي يتمتع بالتأثير ذاته.

ويعد كريم Blur سلاحا فعالا لمحاربة شيخوخة البشرة بفضل احتوائه على البوليمر المرن، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا مخمليا ومظهرا يشع نضارة وحيوية بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك أو الريتينول أو الببتيدات أو الكولاجين.

بالإضافة إلى ذلك يمتاز كريم Blur بقدرته على تصغير المسام الكبيرة، التي تفسد جمال البشرة، وذلك بفضل احتوائه على حمض "ليبو هيدروكسي" مثلا.

وبشكل عام، يعد كريم Blur مناسبا لكل أنواع البشرة، ويمكن استخدامه كمستحضر للعناية النهارية أو الليلية.