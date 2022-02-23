لمنع إصابتك بجلطات القلب.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

كثير من العادات الخاطئة قد ينتج عنها تكون جلطات الدم، وقد يتطور الأمر إلى أن تصبح مميتة، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفيما يلي نعرض لكم بعض الأطعمة التي يجب أن لحمايتك من الإصابة بجلطات القلب، حسب ما جاء في موقعي "healthline" و"webmd".

- الثوم

هو غني بمضادات الالتهابات، والمواد التي تمنع الشرايين من الانسداد، حيث يمنع أيضاً تراكم الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية.

- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم، يساعد ذلك في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بجلطات القلب.

-العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على مضادات للأكسدة التي تساعد على خفض الكولسترول.

- البرتقال

مصدر رائع للألياف والبوتاسيوم الذي يقلل ضغط الدم المرتفع.

- السردين

يساعد السردين على خفض الكوليسترول، وتزويد القلب بالدهون الصحية حتى لا تصاب العضلة بالندوب.

- الشوكولاته الداكنة

تعمل الشوكولاته وخاصة الداكنة على خفض الضغط المرتفع وأيضاً الكوليسترول.

- السلمون

مثل السردين من الأسماك الغنية بدهون أوميجا 3 والكوليسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار.

- العدس

غني بالبوتاسيوم والألياف والبروتين الخالي من الدهون، وهو مع غيره من البقول من المغذيات التي تحمي القلب من الجلطات.

- اللوز

يأتي اللوز في صدارة المكسرات التي تحمي الشرايين من الجلطات.

- عين الجمل

تشير الدراسات إلى أنه يساعد في تقليل الكوليسترول وضغط الدم وقد يترافق مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض بالقلب.

- الرمان

مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تمتع تكوّن الجلطات على جدران الشرايين.

-البنجر

يحتوي البنجر على مغذيات وفيتامينات رائعة تقوّي عضلة القلب.

- الكركم

لتقليل التهابات الجسم أضف الكركم إلى طعامك، وللحفاظ على سيولة الدم ومنع تجلّطه تناول الزنجبيل.

-التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة، وتظهر الدراسات أن تناوله يقلل من عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب.

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