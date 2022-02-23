الامارات | 93 مرشداً سياحياً مواطناً في حديقة الحيوانات بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مرشداً سياحياً مواطناً في حديقة الحيوانات بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في اليوم العالمي للإرشاد السياحي، تقدم حديقة الحيوانات بالعين نماذج فريدة من المرشدين والمرشدات الإماراتيين، الذين يسهمون في تعزيز الثقافة البيئية، وصون الطبيعة، وحماية الحيوانات المهدّدة بالانقراض.

وأسهمت الحديقة بشكل فاعل في توطين وتمكين الشباب من الانضمام إلى قطاع السياحة بشقيه البيئي والثقافي، من خلال 93 مرشداً ومرشدة انخرطوا في مسارات نادرة مثل حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والتنوع البيولوجي، يجدهم الزائر في سفاري العين والحديقة بمرافقها المختلفة، بالإضافة إلى مجال الإرشاد الثقافي، من خلال مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الذي يعرض ماضي الإمارات الإنساني والبيئي وحاضرها ومستقبلها.

وحققت حديقة الحيوانات في العين نقلة نوعية في توطين الإرشاد السياحي والثقافي، واستقطاب الكفاءات والمهارات الإماراتية من الذين تم تدريبهم وتهيئتهم، ليكونوا سفراء يمثلون واجهة حضارية وثقافية، لجهود الدولة عموماً، والحديقة خصوصاً، في مجال حفظ الحياة البرية، وصون الطبيعة وحماية الحيوانات المهدّدة بالانقراض.

• الحديقة حقّقت نقلة نوعية في توطين الإرشاد السياحي واستقطاب الكفاءات الإماراتية.

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