الامارات | طائر يدهش العالم في قدرته على التخفي «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر يدهش العالم في قدرته على التخفي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، فيدوهات لطائر غريب ونادرا يستطيع التنكر بطريقة مدهشة، حيث يمكنه التحول إلى امر مطابق تماما للبيئة التي يتواجد فيها، ويمكنه مثلا التحول إلى قطعة من الخشب اذا كان على جذع شجرة.

ونقلت sputnikn عن موقع «thedodo»، أن هذا الطائر يكاد من المستحيل العثور عليه في الطبيعة، ليس لأنه مهدد بالانقراض فحسب، بل لأنه يتخفى بين جذوع الأشجار ويتحول إلى جزء من هذه الجذوع، ويكاد من المستحيل تمييزه حتى عند الاقتراب بشكل كبير منه، بسبب لون ريشه وشكله المطابق للحاء الاشجار.

ويتراوح طول الطائر الذي أطلق عليه عدة ألقاب منها (Tawny Frogmouths) أي «فم الضفدع» بسبب شكل فمه أو «بوتو العظيم» (Great potoo) بين 34 سنتيمترا (إناث) ويصل إل 53 سنتيمترا (ذكور) ويمكن أن يصل وزنه إلى 680 غراما، حيث تساعد ألوان ريشه المتنوعة بين الرمادي والأبيض والأسود والأحمر، على تقليد أغصان الأشجار الميتة.

يمتلك الطائر ريشا مشابها لريش البوم يسمح له بالطيران الصامت مع شعيرات حول المقار تسمح باستشعار الحركة عند إغلاق العين، وتنام هذه الطيور أثناء النهار وتطارد فرائسها أثناء الليل من الحشرات والديدان والعناكب والقواقع والرخويات وغيرها، ويطلق على جنسها لقب «Podargus»، أي مرض النقرس باليونانية، بسبب حركتها، حيث تمتلك أقداما صغيرة وتمشي مثل رجل مصاب بالنقرس".

يتزاوج هذا الطائر لمرة واحد مدى الحياة ويمكن أن يعيش في البرية حتى 14 عاما. تضع الإناث عادة من 2 إلى 3 بيضات في كل موسم تكاثر.

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