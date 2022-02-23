الامارات | مقتل 8 بتبادل النار بين الشرطة ولصوص في جوهانسبورغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 بتبادل النار بين الشرطة ولصوص في جوهانسبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الشرطة في جنوب إفريقيا، مقتل ثمانية أشخاص بتبادل لإطلاق النار، وقع بين لصوص مشتبه فيهم، وأفراد من الشرطة، في ضواحي وسط مدينة جوهانسبورغ.

وقال وزير الشرطة بيكي سيلي، في مقابلة تم بثها على محطة «إي إن سي إيه» التلفزيونية، إن الشرطة فتحت، أول من أمس، نيران أسلحتها على العديد من المسلحين في منطقة «روزتينفيل»، حيث كانوا يخططون للهجوم على شاحنة تنقل أموالاً.

وأضاف أن ثمانية من المسلحين، الذين كان بعضهم يحمل بنادق آلية، قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار، بينما تم إلقاء القبض على ثمانية آخرين.

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