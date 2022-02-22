الامارات | تعرضت لحفلة تعذيب من زوجها بعد رفض «حقه الشرعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضت لحفلة تعذيب من زوجها بعد رفض «حقه الشرعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول رجل الى وحش حقيقي بعد امتناع زوجته عن إعطائه «حقه الشرعي» قبل ذهابة إلى صلاة الجمعة، وأقدم الرجل بالاعتداء على زوجته بالضرب والتعذيب المتواصل لمدة 12 ساعة في محافظة البحيرة؛ بحسب موقع «صدى البلد».

وقالت الزوجة هالة عبر مداخلة هاتفية إن زوجها طلب منها علاقة شرعية وقت صلاة الجمعة فرفضت، فكان نصيبها حفلة من التعذيب الوحشي، حيث قام بربطها في السرير، ومن ثم قام بإيصال «سلك كهرباء» لجسدها.

وتابعت هالة قائلة: «بعد الكهرباء والضرب والخنق سحبني للمطبخ وفتح أنبوبة البوتاجاز وجاب هدوم ولع فيها ورماني فوقها».

وأوضحت الزوجة أنها زحفت حتى خرجت من المطبخ، فوجدته ممسكا بعصاه وانهال بالضرب على جسدها ثم رأسها، معقبة: «خدت 60 غرزة في رأسي».

وأفادت الزوجة ان الجيران والشرطة انقذوا حياتها، في اللحظات الاخيرة وادوع الزوج في التوقيف لعرضه على النيابة، ونيل عقابه المستحق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news