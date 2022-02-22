فوائد لا تتوقعها عند تناول الفول الحراتي.. منها تحسين الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر الفول الأخضر (الحراتي) من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

ويقبل الناس على تناوله في فصل الربيع وبداية فصل الصيف، وهنا نستعرض لكم فوائده عند تناوله يوميا، وفقا لما أورد موقع "webmd".

- الحفاظ على صحة الجنين

يحتوي كوب واحد من الفول الحراتي على ما يقرب من ثلث المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الضروري لنمو وتطور الأطفال، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل مخاطر بعض العيوب الخلقية وتشوهات الجنين، ويحسن الخصوبة.

-يحسين صحة القلب

كونه غني بالألياف الغذائية مليئة بالألياف، وهي عنصر غذائي مهم، قد تساعد في تحسين صحة القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- يقوي العظام

غني بفيتامين K، كما أنه يحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

- يقلل أعراض الاكتئاب

يساعد الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك على تقليل كمية الهوموسيستين في جسمك، ويتداخل الكثير من الهوموسيستين مع إنتاجك الطبيعي من السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم مزاجك وكذلك نومك وشهيتك.

- يحمي صحة الأمعاء

تساهم الألياف الموجودة به في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والعمل بسلاسة.

- علاج فقر الدم

الحديد هو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الخلايا الأخرى في جميع أنحاء الجسم، ويوفر الفول الحراتي مصدرًا جيدًا للحديد النباتي الذي يمكن أن يساهم في ضمان حصولك على الكمية التي تحتاجها لعلاج فقر الدم.

- يقلل من الشعور بالإمساك في أثناء الحمل

وذلك بسبب الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه، لذا يجب على المرأة الحامل أن تتناوله.

- إنقاص الوزن

الفول الحراتي منخفض السعرات الحرارية، لذا يساهم استهلاكه في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

- منع السرطان

يحتوي أيضا على الكلوروفيل، مما قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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