منها الملح والكافيين.. ابتعد عن هذه الأطعمة حتى لا تصاب بهشاشة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعاني الكثير من الأشخاص من هشاشة العظام، وهو مرض يتسم بفقدان أنسجة العظام وضعفها، وتزيد هشاشة العظام بشكل كبير من خطر الإصابة بالكسور.

وهناك الكثير من الأطعمة التي تتسبب في ضعف العظام، وفي السطور التالية نعرضها لكم للابتعاد عنها حفاظاً على صحتك، وذلك نقلاً عن موقع "thehealthgrades".

-الأطعمة الغنية بالملح

يؤدي الاستهلاك الزائد للملح إلى إفراز الجسم للكالسيوم الضار بعظامك، لذلك حاول أن تقلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

-الكافيين

يقلل الكافيين من امتصاص الكالسيوم ويساهم في فقدان العظام، وتحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على كميات متفاوتة من الكافيين، لذلك اختر هذه المشروبات باعتدال.

-البقوليات

في حين أن البقوليات لها بعض السمات الصحية للنساء المصابات بهشاشة العظام، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفيتات، وتؤثر هذه المركبات على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

ومع ذلك، يمكنك تقليل كمية الفيتات عن طريق نقعها أولاً في الماء لمدة 2 إلى 3 ساعات قبل الطهي ثم صفيها وأضف الماء العذب للطهي.

-فيتامين أ الزائد

فيتامين أ ضروري لصحة العظام، ولكن الكثير من هذه المغذيات له آثار ضارة على صحة العظام، ومن غير المحتمل أن يحدث هذا من خلال النظام الغذائي وحده.

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