خطر كبير في حمامك تخلص منه إذا كنت في هذا العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نحن أكثر عرضة للحالات الصحية والمضاعفات بمجرد تقدمنا في السن، مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وأشكال مختلفة من الخرف.

يُعزى معظم هذا إلى كيفية تغير أجسامنا بمرور الوقت، ولكن هناك أشياء يمكننا القيام بها للتخفيف من المخاطر الصحية وفقًا للخبراء، هناك أيضًا خطر كبير في حمامك يجب أن تتخلص منه إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا.

تابع القراءة لمعرفة ما يجب عليك التخلص منه كإجراء وقائي، وفق ما نقل "bestlifeonline".

إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، انتبه إلى نوع المرحاض الموجود في حمامك، قد لا تفكر كثيرًا في أنواع المراحيض المختلفة التي يمكن أن تحتويها في حمامك، ولكن بمجرد بلوغك سنًا معينة، يجب عليك ذلك.

يقول روبن شيلتز، كبير المتخصصين في السلامة المنزلية ومؤسس Senior Safety Advice، إنه لا يُنصح بالحصول على مقعد مرحاض منخفض.

ويشرح قائلا: "يعاني العديد من كبار السن من ضعف عضلات الساق أو مشاكل في التوازن، وهذا يجعل من الصعب التحكم في كيفية جلوسهم وكيفية قيامهم من مقعد المرحاض المنخفض، إذ إن عضلات الساق الضعيفة تزيد من مخاطر السقوط أثناء الانتقال من الوقوف إلى الجلوس والعكس، خاصة كبار السن الضعفاء".

والسقوط ليس المشكلة الوحيدة، العضلات الضعيفة يمكن أن تجعل كبار السن غير قادرين على النهوض من مقعد المرحاض المنخفض بمفردهم، وقد يؤدي ذلك إلى الجلوس على مقعد المرحاض لفترة طويلة جدًا، ما يتسبب في تقرحات الضغط أو انهيار الجلد.

لذا يوصي الخبراء بأن يستخدم كبار السن مقعد مرحاض أعلى لأنه "يشجع على النقل الأسهل والأكثر أمانًا من وإلى المرحاض"، واستخدام مقعد المرحاض المرتفع يحافظ على الركبتين في نفس ارتفاع الوركين، وهذا يقلل من القوة والجهد اللازمين للنهوض أو الجلوس.

بينما يمكنك التبديل من مرحاض منخفض إلى مرحاض مرتفع، لا تحتاج بالضرورة إلى الخروج وشراء واحد جديد تمامًا، هناك منتجات مختلفة متاحة يمكنها رفع مقعد المرحاض الموجود في أي مكان من ثلاث إلى خمس بوصات.

ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله لجعل حمامك أكثر أمانًا.

إصلاح مقعد المرحاض هو مجرد خطوة واحدة ينصح الخبراء باتخاذها لجعل حمامك أقل خطورة مع تقدمك في السن.

وهناك عدد من الاحتياطات التي يُنصح باتخاذها بمجرد بلوغك 65 عامًا لأن "الحمامات بطبيعتها معرضة لخطر الانزلاق والسقوط".

يشمل ذلك قيام كبار السن بتركيب قضبان للإمساك في الحمام وبجانب المرحاض، بالإضافة إلى استخدام الحصائر غير القابلة للانزلاق في الحمام، ويجب على أولئك الذين يعانون من ضعف عضلات الساق أو مخاوف تتعلق بالتوازن أن يفكروا أيضًا في الحصول على كرسي عند الاستحمام.

الشيء الآخر الذي لا ترغب في الاحتفاظ به في حمامك هو بقايا الصابون، حيث يمكن أن يكون التراكم زلقًا ويشكل خطرًا على السلامة.

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