يفرز 5 هرمونات منه.. لماذا يجب النوم بجوار زوجتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا يعني أن يوم عيد الحب انتهى، أن تنسى احتضان زوجتك وإخبارها أنك تحبها، حيث يساعد احتضانها على النوم بشكل أسرع، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

وفي السطور التالية نعرض لكم فوائده، وذلك كما ورد في موقع "timesofindia".

النوم بجانب شخص تحبه يمنحك الشعور بالأمان حتى تبدأ في الاسترخاء، ويحفز إطلاق مزيج من المواد الكيميائية التي تساعدك في الحصول على نوم هانئ طوال الليل وإزالة القلق والتوتر.

وإليكم فوائده الأتية:

- يساعد النوم بالقرب من الشخص الذي تحبه في إفراز هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الحب).

- والسيروتونين (يساهم في الرفاهية والسعادة).

- والنورإبينفرين (يساعد على تنظيم النوم ويوازن التوتر).

- والفازوبريسين (يزيد من جودة النوم ويقلل الكورتيزول).

- والبرولاكتين (المرتبط بتحسين جهاز المناعة والنوم الجيد).

- كما لوحظ أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث ترسل ملامسة الجلد إشارات إلى الغدد الكظرية لوقف إنتاج الكورتيزول، وهذا يعني تقليل التوتر والنوم بشكل أفضل.

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