الامارات | أعراض لاتعرفها النساء عن سرطان يقتل في العام الاول من تشخيصه

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لاتعرفها النساء عن سرطان يقتل في العام الاول من تشخيصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة Target Ovarian Cancer أن غالبية النساء لا يعرفن الأعراض المنذرة لسرطان المبيض، ما يؤثر على معدلات البقاء على قيد الحياة.

ويقتل سرطان المبيض نحو ثلث النساء في السنة الأولى بعد التشخيص وغالبا ما يتم تشخيصه في المراحل المتأخرة.

وقالت المنظمة الخيرية بحسب«RT» إن ثلاثة أرباع النساء لا يعرفن أن الانتفاح هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته المنظمة، ونشرته «ديلي ميل» و شمل 1000 امرأة، أن 79% منهن لا يعرفن أن الانتفاخ عارض رئيسي لسرطان المبيض.

ووجد الخبراء أيضا أن 68% منهم غير مدركين لكون آلام البطن علامة محذرة للإصابة بالسرطان الخبيث، و97% منهن لا يدركن أن الشعور بالشبع هو أيضا من علامات المرض الرئيسية.

وأشارت نتائج الاستطلاع أيضا إلى أن معظم النساء، 99% منهن، لا يعرفن بأن الحاجة إلى التبول بشكل أكثر إلحاحا، هي أيضا من العلامات الرئيسية لسرطان المبيض.

كما أن الأطباء العامين يشخصون هذه الأعراض في غالبية الأحيان بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

ووجد الاستطلاع أن نحو 40% من النساء اعتقدن بشكل خاطئ أنه يمكن اكتشاف سرطان المبيض عن طريق فحص عنق الرحم.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة Target Ovarian Cancer، أنوين جونز، أن «معرفة الأعراض أمر بالغ الأهمية للجميع. نحن بحاجة إلى جعل الحملات الإعلانية الكبيرة المدعومة من الحكومة حقيقة واقعة».

وتابعت: «إذا قمنا بذلك، فسيتم تشخيص عدد أقل من الأشخاص في وقت متأخر، وسيحتاج عدد أقل إلى العلاج الجراحي، وفي النهاية، سيموت عدد أقل من سرطان المبيض بلا داع».

ويعرف سرطان المبيض بأنه نمو للخلايا المتكونة في المبيضين، وتتضاعف هذه الخلايا سريعا ويمكن أن تغزو أنسجة الجسم السليمة وتدمرها، ولا يعرف ما هو المسبب الرئيسي للمرض حتى الآن.

ويشار إلى أنه عند بداية الإصابة بسرطان المبيض، قد لا تظهر أية أعراض ملحوظة، وعند ظهورها غالبا ما تُنسب إلى حالات مرضية أخرى أكثر شيوعا.

وقد تشمل أعراض سرطان المبيض، بخلاف الانتفاخ وآلام البطن والشعور بالامتلاء (الشبع السريع عند تناول الطعام)، والحاجة الملحة إلى المرحاض، ما يلي:

فقدان الوزن

الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض

الإرهاق

ألم الظهر

تغيرات في وتيرة التغوط، كالإصابة بالإمساك

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