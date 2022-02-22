الامارات | دفاعا عن شرف الوالدة.. عامل «عاشق» يتحول الى اشلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعا عن شرف الوالدة.. عامل «عاشق» يتحول الى اشلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت جهات التحقيق بمنشأة ناصر بحبس شقيقين متهمين بقتل شاب والتمثيل بجثته في منطقة الدويقة، حيث أقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بدافع الانتقام لشرفهما بعد ان علما ان العامل يعشق والدتهما انهما يلتقيان في مواعيد غرامية.

ولم يكتف الشقيقين بقتل الضحية، لكنهم أقدموا على تقطيع جثته إلى أشلاء وإلقاء كل جزء في مكان مختلف، وادعوا بأن المجني عليه، ضبط متلبسًا بالزنى مع والدتيهما، فقررا الانتقام منه ومحاولة إخفاء آثار الجريمة، لكي لا يفتضح أمرهم، فيلزمهم عار زنا والدتهم وقتل عشيقها في آن واحد.

قال مصدر في التحقيقات لـ «القاهرة 24»، إن الخيط الأول من ارتكاب الجريمة، هو الإبلاغ بتغيب أحد الأشخاص، ثم العثور على رأس مفصولة وملقاة بأحد مناطق منشأة ناصر، فاشتبه رجال المباحث بارتباط الأشلاء إلى واقعة التغيب، وبعرض الأمر على جهات التحقيق، قررت إجراء تحليل الـ DNA للرأس وبأحد أقارب المتغيب، وهنا كانت المفاجأة فقد تطابقت العينتين بنتيجة لا تدع مجالًا للشك، ومن هنا بدأت مرحلة البحث عن الجناة.

وتمكن رجال مباحث منشأة ناصر من التوصل للمتهمين وتقديمهما إلى جهات التحقيق، وذلك عقب العثور على أشلاء أدمية لجثة في مقالب قمامة، حيث بيّن الفحص والمعاينة، أن الجثة تم تقطيعها إلى 5 أشلاء، فأمرت جهات التحقيق بمنشأة ناصر بحبس الشقيقين المتهمين بقتل الشاب فأقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بدافع الانتقام لشرفهما عقب ضبط الضحية مع والدتيهما.

وبيّنت معاينة رجال المباحث في منشأة ناصر، أن المتهمين استخدما ساطور ومنشار في تمزيق الجثة إلى عدة أشلاء.

ونجح رجال المعمل الجنائي ومباحث القاهرة في التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه عامل، وبتكثيف التحريات وعمليات البحث وفحص علاقات وخلافات الضحية؛ تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة.

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