الامارات | أعراض رئيسية لتلف الأوعية الدموية في الدماغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض رئيسية لتلف الأوعية الدموية في الدماغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أخصائية طب الأعصاب، الدكتورة يوليا يفسيوتينا، أن التنمل أحادي الجانب في اليد قد يشير إلى تلف الأوعية الدموية في الدماغ.

وقالت الأخصائية الروسية، لوكالة «سبوتنيك» إلى أنه بعد الإصابة بمرض «كوفيد-19» يزداد خطر تلف الأوعية في الدماغ، وتكشف الأعراض التي تشير إلى هذا الخطر، وكشفت الأخصائية علامات الاضطراب الحاد في الدورة الدموية الدماغية، التي عند ظهورها يجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا وهذه العلامات هي:

الضعف العام، تنميل في الذراع أو الساق من جانب واحد. اضطراب الذاكرة، حيث لا يتمكن الشخص من تذكر حتى كلمة واحدة واضطراب كلامه بحيث لا يستطيع نطق كلمة، أو لا يفهم الكلام الموجه إليه، وتشوه الوجه، ودوار شديد، وضعف الانسجام الحركي.

وتضيف: «هناك سمات مشتركة مع أمراض أخرى مثل الصداع والدوخة والضعف وطنين الأذن وضعف الذاكرة والتركيز وحدة البصر. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم».

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