أطعمة احذري غسلها قبل الطهي.. منها الفراخ واللحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تحب ربات البيوت أن تغسل أي شيء قبل طهيه، ظناً منهن أن هذه هي الطريقة الصحيحة، ولكن لا تتطلب بعض الأطعمة الغسيل قبل تناولها أو طهيها.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي لا يجب غسلها قبل الطهي، وفق ما ذكر موقع "mashed".

-المشروم

لا يجب غسله بالماء، لأنه لديه القدرة على امتصاص المياه، لذلك يمكنك مسحه بمنشفة ورقية والتخلص من الأوساخ به.

-الديك الرومي

غسل الديك الرومي لن يزيل البكتيريا، بل سينشرها تمامًا كما هو الحال مع الدواجن الأخرى.

-الأسماك النيئة

كما هو الحال مع الدواجن واللحوم النيئة، تجنبي غسل الأسماك النيئة لتقليل خطر انتشار البكتيريا في جميع أنحاء مطبخك.

-المكرونة

لأن غسلها يؤدي إلى إزالة النشويات الموجودة بها، ويمكن الاستفادة من هذه النشويات عند إضافة الصلصة، ما يعمل على تماسك قوام الصلصة.

-البيض

يحتوي على مادة طبيعية واقية ضد البكتيريا، وعند القيام بغسله يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة الواقية.

-الدجاج

يسبب غسل الدواجن قبل طهيها في فرصة الإصابة بالأمراض، والتسمم الغذائي، ويساعد في نشر البكتيريا في يديك وأرجاء المطبخ.

-اللحوم

لأن غسلها يساعد على نشر البكتيريا إلى يديك وحوض المطبخ، لذلك من الأفضل مسحها بمنشفة ورقية، لإزالة عصارة اللحم قبل الطهي، ثم بعد ذلك غسل اليدين.

-الأرز

أيضًا لا يجب غسله للحفاظ على النشويات الموجودة به، وحتى لا يقلل من مذاقه.

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