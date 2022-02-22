شاهد إطلالات النجمات: نور جذابة.. ونسرين طافش تتألق بالأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور بفستان قصير جلد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

صبا مبارك:

وأطلت الفنانة صبا مبارك ببلوفر باللون الكافيه مع جيب باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نور:

ظهرت الفنانة نور بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد ببالطو باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بلوفر باللون الأصفر مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا