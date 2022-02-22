كورونا اليوم: وفاة أول طفل أمريكي متأثرا بمضاعفات ما بعد كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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وفاة أول طفل أمريكي متأثرا بمضاعفات ما بعد كوفيد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وفاة أول طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، بعد تعرضه للإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا، ويعد هذا الطفل هو الأول في أمريكا.

وأفادت الصحيفة: "هذا الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أصيب بكوفيد 19 وتعرض للعديد من المضاعفات الصحية وإصابته بمتلازمة التهاب العديد من أجهزة الجسم".

طبيب: لا أستبعد أن تكون المناعة الجماعية قد تشكلت في روسيا

أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي، الأستاذ المشارك بقسم الأمراض المعدية بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أنه من المحتمل أن تكون المناعة الجماعية ضد "كوفيد-19" قد تشكلت في روسيا.

ويشير الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه ليس مستبعدا أن تكون المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي المستجد قد تشكلت فعلا في روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول، إن الوضع الذي كان ملاحظا في المستوصفات والعيادات الطبية، يشير إلى أن شريحة كبيرة من السكان قد أصيبت بالمرض خلال شهري يناير وفبراير 2022 . وبالإضافة إلى هذا لا يمكن تجاهل حملة التطعيم المستمرة ضد المرض وزيادة عدد المطعمين أسبوعيا. لذلك من المحتمل جدا أن تكون المناعة الجماعية قد تشكلت. وهذا ما نأمل أنه حدث فعلا".

هل نحتاج إلى جرعة معززة ضد كورونا

هناك سؤال واحد يلوح في الأفق حول الحاجة إلى جرعة أخرى من اللقاح المضاد للفيروس، فقد أشارت الدراسات إلى أن ثلاث جرعات من اللقاح أو حتى جرعتين فقط، كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة لفترة طويلة.

وأوضح جون ويري، مدير معهد علم المناعة في جامعة بنسلفانيا، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض قد يستفيدون من جرعة رابعة، إلا أنها قد تكون غير ضرورية لمعظم الناس، وفقا للعربية.

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