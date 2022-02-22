الامارات | تصرفات بسيطة تقلل التوتر والاكتئاب .. وتمنح السعادة !

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات بسيطة تقلل التوتر والاكتئاب .. وتمنح السعادة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسات أن تأثير رفاهية الآخرين على رفاهيتنا يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، وأن العمل التطوعي على سبيل المثال، يقلّل من التوتر، ويخفف حالة الاكتئاب لدى من يعانون منها.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لا يقتصر نشر اللطف على مساعدة الآخرين للشعور بالرضا عن أنفسهم فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعزز صحة وسعادة الشخص المانح للطف، وفقًا للأبحاث، وإضافة لذلك يمكن أن يقلل النشاط ذاته من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، ومساعدتنا على العيش لفترة أطول، إذ يساهم اللطف في إحساسنا بالانتماء للمجتمع، بحسب الخبراء.

ووجدت الدراسات أن هذا يُعد عاملاً رئيسياً في حياة صحية أطول، وثبت أن التبرع للآخرين أو الإنفاق الاجتماعي الإيجابي، يقلّل من ضغط الدم، ويحسن من صحة القلب.

وطلبت إحدى الدراسات من مجموعة من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إنفاق 40 دولاراً على أنفسهم، بينما طُلب من مجموعة أخرى من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إنفاق المبلغ ذاته على الآخرين، وتبين في نهاية الدراسة، التي استمرت لمدة 6 أسابيع، انخفاض مستوى ضغط الدم لدى المجموعة التي طُلب منها الإنفاق على الآخرين، وكانت الفوائد كبيرة مثل تلك الناتجة عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين قالوا إنهم سيتبرعون بأموال لمساعدة الأيتام كانوا أقل حساسية للصدمة الكهربائية مقارنة بأولئك الذين رفضوا التبرع. وبالإضافة إلى ذلك، كلما اعتقد الأشخاص أن تبرعهم سيكون مفيدًا، قلّ مقدار الألم الذي يشعرون به.

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