الامارات | رجل يتزوج 18 امرأة للاستيلاء على أموالهن.. واعتقاله قبيل الضحيتين 19 و20 !

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتزوج 18 امرأة للاستيلاء على أموالهن.. واعتقاله قبيل الضحيتين 19 و20 ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الهندية، رجلاً يدعى بيبو براكاش سوين، تزوج من 18 امرأة من جميع أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من حفلي زفافه التاليين.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" إن الرجل البالغ من العمر 67 عاما بحث في مواقع الزواج منتحلاً صفة طبيب يبلغ من العمر 51 عاما، مدعياً أنه يتقاضى راتباً كبيراً، واستخدم بطاقات هوية مزورة للنصب على ضحاياة.

وأوضح الضابط في الشرطة الهندية سانجيف ساتباثي أن الرجل "فعل ذلك في المقام الأول من أجل الحصول على أموال النساء ومقابل بعض المتعة الجنسية"، مبينا أنه "تم اعتقال سوين في الأيام الأخيرة بعد شهور من تعقبه، واكتشفوا هوياته المتعددة وحساباته المصرفية وخططه لحفلتي زفاف في فبراير ومارس".

وأضاف: "المتهم كان مقنعا للغاية، واستهدف فقط النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات الناجحات في أواخر الأربعينيات من العمر. وبعد بضعة أيام من السعادة والرضا عن الزواج، اعتاد تقديم الأعذار لاقتراض أموال أو مجوهرات زوجاته الجدد، ثم ينتقل بعدها إلى هدفه التالي".

و يعتقد المحققون أن سوين تزوج أكثر من 18 مرة ويقومون الآن بمراجعة سجلات هاتفه المحمول حيث قام بحفظ جهات اتصال زوجاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news