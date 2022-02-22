في الـ10 مساءً.. ظاهرة مميزة لا تتكرر في حياتنا كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي

هناك أحداث لا يمكن أن تشهدها في حياتك سوى مرة واحدة في العمر، إذ يوافق اليوم الثلاثاء ظاهرة لن تتكرر كثيرا في عالم الأرقام، إلا بعد سنين كثيرة، حيث يوافق اليوم 22 - 02 - 2022، وإذا أردنا أن يكون الرقم أكثر تميّزًا يكمن إضافة توقيت الساعة 22 (العاشرة مساءً)، وأيضًا الدقيقة 22 والثانية 22، ليكون 22:22:22 - 22 /22 /2022، وهو رقم لن يتكرر بحياتك مرة أخرى.

وهذا الرقم المميّز لم تشهده البشرية منذ يوم 02-02-2022، ومنذ عامين عندما سجّل التاريخ رقم 20 - 02 - 2020، وأيضا قبل 808 سنوات، عندما سجّل التاريخ رقم 12-12-1212، وقبلها بـ909 سنوات 11-11-1111.

- رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقم المميّز

ولم يفوّت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرقم المميّز من دون أن يُحدث ضجّة، حيث أثار الكثير من ردود الفعل والاهتمام، وأعرب البعض عن سعادته لكونه يوافق يوم عيد ميلادهم.

- أحداث لتوثيق اليوم

والكثيرون من المقبلين على الزواج يبحثون عن التواريخ المميّزة ليختاروها موعدًا لحفلات زفافهم، وهو ما يفعله كثيرون ويختارونها لحفلات زفافهم أو خطوبتهم حتى لو كان السعر مرتفعا لتميز اليوم.

-أحداث توافق اليوم

ويوافق اليوم 22-2 بعض الأحداث المهمة التي وقعت على مدار سنوات مختلفة ولعل منها افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، عام 2008.

وفي 22-2 عام 1958، تم الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر، وذلك بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.

وتحيي السعودية، اليوم 22-2، يوم تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، فيما تشهد نهضة غير مسبوقة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتحتفل السعودية، للمرة الأولى بيوم التأسيس، بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز 27 يناير الماضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس" ويصبح إجازة رسمية.

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