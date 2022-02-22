أبرز اتجاهات موضة الربيع 2022: صيحة السبعينيات تعود بقوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع إلى عالم الموضة النسائية لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموضة النسائية تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية والنقوش الجذابة المستوحاة من تصاميم ورق الحائط، والتي تُضفي على المظهر طابعا جريئا يخطف الأنظار.

وأشارت “Elle” إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر هدوءا من خلال تنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع قطع تكتسي بألوان محايدة كالأسود والأبيض والرمادي ودرجات البيج والبني.

كما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع بعضها البعض، مع مراعاة أن تكون ضمن عائلة لونية واحدة.

السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية

وذكرت المجلة أن السروال الجلدي يتألق بألوان زاهية في ربيع 2022 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت أن السروال الجلدي يزهو هذا العام بالأحمر الناري والأصفر الليموني والبرتقالي والبنفسجي ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت أن السروال الجلدي ذا اللون الزاهي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوزة أو قميص وبليزر وبوت كاحل.

ويُراعى أن تتحلى القطعة الفوقية بالبساطة كأن تكون أحادية اللون. ولمزيد من الجاذبية يمكن أيضا اختيار قطعة فوقية ذات درجة لونية متناغمة.

التنورة الكارجو

كما تتربع التنورة الكارجو “Cargo Skirt” على عرش الموضة النسائية في ربيع وصيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة عملية أنيقة تساير روح العصر.

وتمتاز التنورة الكارجو بتصميمها المستوحى من ملابس العمال؛ حيث إنها تشتمل على جيوب خارجية وحزام وتكتسي بألوان البيج والكاكي والرمادي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الكارجو تتألق أيضا بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والبرتقالي لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وتأتي التنورة الكارجو بقصة ذات وسط عال وطول متوسط "ميدي"، كما تتألق بعض الموديلات بقصة قصيرة "ميني" لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وعن كيفية تنسيق التنورة الكارجو، أوضحت “Elle” أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق التنورة مع تي شيرت بسيط وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة تناسب العمل من خلال تنسيق تنورة متوسطة الطول مع بلوزة حريرية أو قميص أبيض كلاسيكي وحذاء أنيق.