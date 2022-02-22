الطريقة الصحيحة للعناية بالأثاث الخشبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أورسولا جايسمان إن الأثاث الخشبي يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على رونقه.

وأضافت جايسمان أن العناية السليمة تتوقف على نوع الخشب، موضحة أن الخشب ذا المسام المفتوحة ينبغي تنظيفه بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة. ولإزالة البقع ينبغي استعمال ملمع ذي قوام الحليب وقطعة قماش ناعمة دون الضغط بشدة على الخشب. أما الخشب ذو المسام المغلقة فينبغي تنظيفه بواسطة قطعة قماش رطبة.

وبشكل عام لا يجوز تنظيف الأسطح الخشبية بواسطة المنظفات التقليدية، كما لا يجوز استعمال قطعة قماش ذات ألياف دقيقة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في ظهور خدوش بسطح الخشب، مما يفسد رونقه.