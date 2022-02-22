زيت الوجه.. ينبوع جمال البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن زيت الوجه يعد بمثابة ينبوع الجمال للبشرة؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت البوابة الألمانية أن لكل نوع بشرة زيت وجه يناسبه؛ فالبشرة الجافة مثلا تناسبها زيوت اللوز والزيتون وجوز الهند، بينما تعد زيوت بذور العنب وعباد الشمس والقنب مناسبة للبشرة الدهنية وغير النقية. أما البشرة العادية فتناسبها زيوت الأرجان والجوجوبا والجوز.

وكي تستفيد البشرة من الزيت على أكمل وجه، ينبغي تنظيف البشرة جيدا قبل الاستعمال، كما يراعى تطبيق الزيت على بشرة رطبة بعض الشيء، لا سيما بماء الورد، كي تتمكن البشرة من امتصاص الزيت جيدا.

وأكدت "هاوت.دي" على أهمية الجرعة السليمة؛ حيث تبلغ الجرعة المناسبة للبشرة الجافة 4 إلى 5 قطرات، بينما تحتاج البشرة العادية من 2 إلى 3 قطرات. أما البشرة الدهنية فيكفيها من 1 إلى 3 قطرات.